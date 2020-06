Esports Stadium Arlington sigla una partnership con HyperX

Il marchio di gioco Kingston Technology, HyperX ha stretto una partnership con Esports Stadium Arlington per diventare lo sponsor periferico preferito della sede.

L’accordo equipaggerà Esports Stadium di Arlington con periferiche HyperX tra cui cuffie, tastiera, mouse, dock di ricarica per controller e tappetini per mouse, oltre a fornire alla sede prodotti specifici per le opportunità di omaggi dei fan.

La partnership si accenderà l’11 luglio con la riapertura ufficiale dell’Esports Stadium di Arlington. Programmazioni quotidiane come tornei settimanali di comunità e giochi ricreativi seguiranno le due settimane successive all’apertura del pubblico al locale. Gli eventi quotidiani includeranno inoltre promozioni e omaggi di prodotti HyperX per i partecipanti. Lo stadio Esports di Arlington riprenderà le operazioni in fasi con “capacità limitata, sanificazione regolare e politiche sanitarie più rigorose”.

Jonathon Oudthone, presidente dell’Esports Stadium di Arlington , ha commentato la partnership in un comunicato:

Mantenere la corona come la più grande struttura dedicata agli Esport in Nord America ha una responsabilità tremenda. È estremamente importante per noi collaborare con aziende in grado di integrare l’eccellenza e l’esperienza che offriamo ai nostri giocatori e fan. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto HyperX come partner periferico preferito per Esports Stadium di Arlington. Le loro periferiche ci consentiranno di rimanere fedeli alla nostra natura di offrire i migliori prodotti di classe per i nostri giocatori competitivi e ricreativi. Non vediamo l’ora di far crescere questa relazione con HyperX .

Lo stadio Esports di Arlington è stato sede di importanti eventi del settore come l’ormai defunto Counter-Strike : Global Offensive di FACEIT e l’edizione 2019 degli Esports Awards. A gennaio, la sede ha firmato con il Corpo dei Marines degli Stati Uniti un accordo incentrato sugli studenti delle scuole superiori e dei college del paese.

Kitty Nguyen, specialista di sponsorizzazioni Esports di HyperX , ha aggiunto: