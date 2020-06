Dr Disrespect risponde al ban di Twitch

Il famoso streamer di Twitch, il Dr. Disrespect, ha infranto il silenzio sul suo divieto permanente dalla piattaforma di livestream in un nuovo aggiornamento di Twitter indirizzato ai suoi follower.

Twitch non mi ha informato del motivo specifico alla base della sua decisione”, ha scritto lo streamer. “Saldi strette di mano a tutti per il supporto durante questo momento difficile.

Champions Club,

Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision… Firm handshakes to all for the support during this difficult time. -Dr Disrespect — Dr Disrespect (@drdisrespect) June 28, 2020

Il dottor Disrespect è stato bandito da Twitch per una ragione sconosciuta. La piattaforma ha rilasciato una dichiarazione, dicendo che prenderà le misure appropriate quando uno streamer ha “agito in violazione delle Linee guida della community o dei Termini di servizio” ma non è riuscito a specificare quale sezione lo streamer aveva violato.

Nel corso della giornata, Twitch ha iniziato a emettere rimborsi per gli abbonati del Dr Disrespect, inviando e-mail agli utenti dichiarando che il denaro sarebbe comparso nei loro estratti conto bancari entro 3-5 giorni lavorativi. La moglie del Dr. Disrespect ha pubblicato una storia su Instagram ringraziando la fan base dello streamer, il “Champions Club”, per il loro supporto.

Lo streamer era stato precedentemente bandito nel 2019 per aver portato la sua troupe cinematografica in un bagno all’E3. Il divieto è durato due settimane e in seguito è tornato in streaming dopo la sospensione della sospensione.