Uscite del mese di luglio 2020 su PC e console

Ed eccoci nuovamente alle porte del nuovo mese che, senza ombra di dubbio, porterà con sé alcune delle produzioni più interessanti di quest’anno. Difatti, arriveranno titoli come Ghost of Tsushima, F1 2020, Death Stranding su PC, Paper Mario The Origami King, il remake di Destroy all Humans! e tanto altro ancora. Insomma, se avete preparato ancora una volta i vostri risparmi, direi che sia giunta l’ora di andare a vedere tutti i titoli in uscita del mese appena iniziato. Buona Lettura.

1 luglio 2020: TrackMania (PC)

La serie popolare racing game torna nuovamente nella prima giornata del mese di luglio su PC. Remake di TrackMania Nation, TrackMania (qui la nostra recensione) doveva inizialmente uscire il 5 maggio 2020, ma a causa della progressione del Coronavirus, Ubisoft ha dovuto per forza di cose rimandare la produzione alla giornata appena citata proprio alle problematiche lavorative relative allo smart working.

3 luglio: Marvel’s Iron Man VR (PlayStation VR)

Marvel’s Iron Man VR è uno shooter nel quale i giocatore vestirà i panni di Iron Man (Tony Stark), in cui sfrutterà tutte le potenzialità legate all’esperienza di gioco tramite il PlayStation VR. Proprio com’è successo con Trackmania, anche l’opera citata è stata rimandata a causa del COVID-19, che ha messo a dura prova Camouflaj, il team responsabile alla realizzazione del prodotto, con i lavori in smart working.

7 luglio: Catherine Full Body (Nintendo Switch)

Ebbene sì, dopo essere stato rilasciato praticamente su quasi tutte le piattaforme: Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 e Xbox One, Catherine Full Body si appresta finalmente ad arrivare anche su Nintendo Switch, produzione targata interamente ATLUS, team di sviluppo ben conosciuto all’interno della suddetta industria dei videogiochi. La storia seguirà le vicende di Vincent Brooks, il quale rimane intrappolato da numerosi incubi.

10 luglio: F1 2020 (PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia)

Nuovo capitolo della Formula 1, F1 2020 è pronto per sfrecciare in pista dalla giornata del 10 luglio su PC, Xbox One e Google Stadia. Sono diverse le novità apportate a questo nuova iterazione, come ad esempio la modalità Carriera che è migliorata sotto alcuni punti di vista. Inoltre, se acquisterete la Schumacher Edition avrete diritto ad un Accesso Anticipato al gioco oltre ai vari bonus da riscattare in game. Sicuramente un gioco da avere per gli amanti della Formula 1.

10 luglio: Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise (Nintendo Switch)

Già conosciuto dai giocatori nel capitolo precedente, il mercato odierno è pronto a dare il benvenuto a Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, in uscita solo ed esclusivamente su Nintendo Switch. Ambientato a Boston durante il corso del 2019, l’utente si calerà nei panni di Aaliyah Davis, Agente dell’FBI che ha deciso di riaprire un vecchio caso e la sua storia si intreccerà con quella di Francis York Morgan, protagonista del primo capitolo.

10 luglio: NASCAR Heat 5 ( PC, PlayStation 4 e Xbox One)

NASCAR Heat 5 è la nuova iterazione della serie in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, pronta a conquistare i giocatori affamati di giochi simulativi legati al mondo delle corse. Sviluppato da 704Games e pubblicato da Motorsport Games, la produzione in questione porterà diverse novità con sé tutte da scoprire nel giorno del suddetto lancio ufficiale.

10 luglio: Sword Art Online Alication Lycoris (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Sword Art Online Alication Lycoris è un JRPG in arrivo su PC e console pronto a conquistare gli appassionati e non dell’omonimo anime e manga. Proprio come suggerisce il nome, quest’ultimo sarà ambientato interamente nell’arco narrativo legato ad Alication Lycoris, il quale conterrà delle migliorie sotto l’aspetto di alcuni elementi inerenti proprio al comparto GDR della produzione.

17 luglio: Death Stranding (PC)

Già disponibile su PlayStation 4, l’epopea targata Kojima Productions ritorna anche su PC, atteso da molti giocatori che non hanno avuto modo di testare con mano la produzione sull’ammiraglia Sony Interactive Entertainment. Il giocatore vestirà i panni di Sam Porter Bridges il quale avrà l’arduo compito di riconnettere l’America e dare una speranza all’intera popolazione, dove quest’ultimo dovrà consegnare diversi pacchi ai vari prepper e stazioni. Però, ad attenderlo ci saranno diversi pericoli come i Muli, terroristi e le pericolosissime CA( Creature Arenate).

14 luglio: Rocket Arena ( PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Sicuramente uno dei protagonisti dello scorso EA Play Live 2020, che ha visto numerosi titoli targati Electronic Arts mostrarsi ai giocatori, Rocket Arena sta per arrivare sul mercato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è uno sparatutto in terza persona con un componente online sviluppato da Final Strike Games, in cui i giocatori si scontreranno in adrenalinici e divertenti scontri tre contro tre.

17 luglio: Ghost of Tsushima (PlayStation 4)

Sicuramente l’opera videoludica più attesa di tutto il mese inerente a luglio, Ghost of Tsushima, titolo tanto chiacchierato ed atteso è pronto ad invadere gli scaffali dei negozi in esclusiva su PlayStation 4. Pubblicato da Sony Interactive Entertainment e sviluppato da Sucker Punch, software house conosciuta per aver dato alla luce la serie InFamous e non solo, l’utente vestirà i panni di Jin Sakai, grazie al quale sarà dotato di katana e svariate abilità, oltre a quelle legate alla postura, dove quest’ultima cambierà alcune carte in tavola in merito alle meccaniche stesse del gioco, almeno così annunciate dagli stessi sviluppatori. Siete pronti ad imbarcarvi per l’isola di Tsushima?

17 luglio: Paper Mario The Origami King (Nintendo Switch)

Paper Mario The Origami King è un gioco di ruolo sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Nintendo in esclusiva su Nintendo Switch. Il malvagio Re Olly ha trasformato la Principessa Peach in un origami, ha sradicato il suo castello dalle fondamenta e l’ha sigillato con dei nastri magici. Unisciti a Mario e alla sua nuova compagna Olivia, in un viaggio che ti condurrà in scenari di ogni tipo, da deserti incandescenti a mari impetuosi.

28 luglio: Destroy all Humans! (PC, Xbox One PlayStation 4 e Google Stadia)

Remake dell’omonimo titolo in uscita su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia, Destroy all Humans! è nuovamente pronto a dire la sua, dove l’utente dovrà sostanzialmente porre fine alla razza umana. Difatti, il giocatore vestirà i panni dell’alieno Crypto-137, grazie al quale vanterà di un arsenale che sarà l’incubo principali dei poveri umani che incontreremo durante il nostro cammino. Ma non solo, Crypto-137 potrà attaccare e devastare tutto ciò che gli circonda tramite un UFO, seminando il panico tra gli umani.

28 luglio: Skater XL (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Inizialmente posticipato, Skater XL, simulatore di skateboard, è pronto ad uscire solamente su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre l’edizione legata a Nintendo Switch sembrerebbe sparita dai radar. Tale opera permetterà al giocatore di imparare le basi dello skateboard grazie anche al supporto ufficiale delle mod, il quale amplieranno certamente l’esperienza di gioco tramite i community content che saranno disponibili sin dal lancio.

30 luglio: Mobile Suit Gungdam Extreme vs Maxiboost On (PlayStation 4)

Mobile Suit Gungdam Extreme vs Maxiboost On, dopo le svariate sessioni beta aperte a tutti i giocatori, sta per finalmente per sbarcare sul mercato odierno su PlayStation 4. I fan potranno provare le 185 unità dell’universo Gundam, incluse le esclusive Montero e Zaku Amazing. Saranno disponibili sia le modalità offline e sia quelle online che permetteranno a fino a 18 giocatori di tutto il mondo di combattere insieme.

30 luglio: Fairy Tail (PC, Nintendo Switch e PlayStation 4)

Sicuramente un prodotto da prendere in considerazione per tutti coloro che sono appassionati dell’anime e manga, Fairy Tail sbarcherà questo mese sugli scaffali dei negozi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, JRPG targato GUST Studios. L’opera presenterà delle aggiunte piuttosto interessanti, come ad esempio il l’Unison Raid che permetterà ai personaggi di scatenare i loro incantesimi contemporaneamente e per sopraffare i nemici. Questa abilità di Unison Raid è stata presentata per la prima volta nell’anime e nel manga di Fairy Tail.