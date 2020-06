Crysis Remastered: data release, peso del gioco e molto altro

Crysis nel 2007 fu qualcosa di talmente grande da entrare nella leggenda e diventare un meme; un’eredità talmente grande da produrre un’espansione e ben due sequel. Una remaster era stata confermata in tempi non sospetti, e da allora ne abbiamo sentito parlare parecchio, senza mai però arrivare a niente di davvero concreto. Ora però, potrebbe davvero arrivare la svolta.

Tramite il Microsoft Store brasiliano, la pagina per la versione Xbox One del gioco è stata aperta in anticipo, provare per credere cliccando qui. Non c’è ancora modo di guardare il prezzo, ma poco ci manca: secondo quanto riportato, il gioco sarà grande 7,01 GB e supporterà 4K e HDR. La cosa più importante, ovviamente, è che la data di uscita è fissata al 23 Luglio, il che significa che il gioco potrebbe essere rilasciato tra meno di un mese.

Come per qualsiasi altro rumor, va tenuto presente la possibilità che si tratti solo di numeri, quindi tali cifre potrebbe essere inaccurate, ma situazioni simili da Microsoft Store si sono dimostrate piuttosto interessanti in passato. Noi, come sempre, vi terremmo aggiornati alla minima novità.