Valorant: progetti per il futuro

Valorant è stato lanciato all’inizio di quest’anno dopo un lungo periodo beta e, sebbene ci siano stati alcuni problemi qua e là, sembra che il gioco abbia colpito il pubblico a cui mirava. Resta da vedere se questo può anche toccare il successo di titoli come il campione di Riot Games, ovveto League of Legends, o riuscire a trovare la sua nicchia nel mare degli sparatutto. Una cosa di cui avrà bisogno è un flusso costante di contenuti, e sembra che qualcosa si stia già muovendo in questo senso.

In un nuovo Dev Diary, la produttrice esecutiva Anna Donlon ha delineato una stretta tabella di marcia dei contenuti a venire. Innanzitutto, sembra che il gioco avrà nuovi episodi a intervalli di circa sei mesi, ognuno suddiviso in tre atti, e con ogni atto arriverà un nuovo personaggio, che equivale a sei agenti ogni anno se tutto viene rilasciato nei tempi previsti. L’inizio di un nuovo episodio sarà anche il punto in cui aggiungeranno mappe e nuove funzionalità, e la Donlon afferma che l’obiettivo è anche quello di avere più contenuti della trama nel gioco man mano che ci avviciniamo all’Episodio 2. Questo naturalmente avrà una nuova qualità della vita si aggiorna anche col passare del tempo.

La Donlon invita comunque alla cautela, facendo intendere che tali piani potrebbero cambiare col tempo, vista soprattutto al situazione di pandemia che rende ancora incerto qualsiasi piano per il futuro. Riguardo la versione console del gioco invece non è stata fatta alcuna menzione, il che non vuol dire che non possa succedere in seguito.

Noi vi terremo aggiornati su qualsiasi nuovo movimento, nel frattempo, se vi siete persi la nostra recensione di Valorant, potete sempre recuperarla qui.