Monster Hunter World Iceborne: nuovo update il 9 Luglio

Il quarto update di Monster Hunter World Iceborne verrà lanciato il 9 di Luglio, l’annuncio arriva direttamente da Capcom. Inoltre, la società ha confermato che le missioni evento torneranno alla loro normale rotazione a partire dall’8 luglio. Il programma Event Quest verrà aggiornato sul sito Web ufficiale del gioco e all’interno del gioco tramite la bacheca nell’hub di raccolta il 3 Luglio.

Un nuovo Dev Diary sarà presentato in anteprima il 3 luglio alle 5:00 PT / 8:00 ET ET attraverso i canali YouTube e Twitch ufficial del titolo. Monster Hunter World e : l’espansione Iceborne sono ora disponibili per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.