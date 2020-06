Call of Duty Warzone: scontri a 200 giocatori per la Stagione 4

Infinity Ward ha sempre dimostrato ambizione verso il suo titolo battle royale, Call of Duty Warzone, e queste visioni si stanno lentamente realizzando. Tempo fa, il team di sviluppo aveva infatti dichiarato di voler aumentare il più possibile il numero di giocatori per partita, creando degli scontri su larga scala giganteschi. Con l’arrivo della Stagione 4 è stata introdotta una modalità di gioco a squadre di quattro, che consente fino a 200 partecipanti di lanciarsi nella stessa mappa e combattere per rimanere gli ultimi in piedi.

Come la maggior parte delle modalità di Call of Duty Warzone, anche questa rimarrà attiva solo per un periodo di tempo limitato. La Stagione 4 ha anche aggiunto una nuova arma, una mappa inedita, un nuovo operatore e tante altre novità. Se volete più dettagli in merito alle ultime aggiunte, vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, che contiene tutte le informazioni che vi servono. Ricordiamo intanto che, prima di gettarvi nella mischia, è necessario effettuare un aggiornamento piuttosto pesante: lo spazio occupato dalla nuova season va infatti dai 22 ai 30 GB.