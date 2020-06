Browser game: le prestazioni dipendono dal browser scelto?

I videogiochi per browser, meglio noti con il nome inglese browser game, sono dei videogiochi che possono essere giocati direttamente all’interno di un browser, accedendo al relativo sito. Si tratta solitamente di giochi piuttosto semplici che non richiedono molte risorse, ma occasionalmente possono essere anche piuttosto complessi.

Come per i giochi tradizionali, anche per i browser game le prestazioni dipendono dal computer che si utilizza. Con una buona CPU, una GPU moderna e almeno 8GB di RAM, ad esempio, non si dovrebbero notare rallentamenti nemmeno nei giochi più elaborati. Ma esistono anche altri fattori che influiscono sulle prestazioni di gioco, ad esempio la scelta del browser o l’uso di una VPN online. Analizziamo il tutto nel dettaglio.

Google Chrome

Il browser di Google è generalmente molto rapido nel caricare le pagine; in particolare, utilizzando certe estensioni è possibile scegliere quali elementi di un sito caricare, rendendo così ancora più snella la navigazione. Per questo è ottimo per i giochi, soprattutto quelli basati su HTML5. Questi ultimi, infatti, possono essere eseguiti in modo nativo all’interno del browser, senza bisogno di installare altri plug-in che potrebbero causare rallentamenti.

Nel caso di giochi Flash, invece, la situazione è un po’ diversa. Al momento, Chrome supporta ancora il plug-in Flash, ma lo farà soltanto fino al 2021. Inoltre, i giochi Flash tendono a non andare troppo d’accordo con il browser di Google, e spesso è necessario riavviare Chrome per farli funzionare.

Mozilla Firefox

Storicamente, Firefox è sempre stato un browser sicuro ma piuttosto lento. Grazie a un recente aggiornamento, il Firefox Quantum Update, è stato però modificato drasticamente, e adesso è molto più veloce e leggero. Per questo motivo ormai è alla pari di Chrome in quanto a prestazioni per i browser game: addirittura sembra essere anche più performante nel caso dei giochi Flash.

Un altro punto a vantaggio di Firefox è il supporto nativo a contenuti in realtà virtuale e aumentata. Ciò lo rende il browser migliore per tutti quei giochi che utilizzano queste tecnologie all’avanguardia.

Safari

Essendo stato progettato specificatamente per dispositivi Apple, Safari è un browser perfettamente ottimizzato e quindi in grado di eseguire i browser game senza problemi. Una funzionalità molto apprezzata è quella di bloccare automaticamente i video, in modo da rendere ancora più leggeri i vari giochi.

Opera GX

Opera è uno dei browser considerati più sicuri e performanti, e la versione GX è pensata appositamente per i videogiocatori. Oltre ad essere basato su Chromium, e condividere quindi i vantaggi di Google Chrome, offre molte opzioni di personalizzazione che possono essere utili per allocare le risorse nel modo più adatto alle proprie esigenze. In particolare, è possibile decidere la percentuale di CPU e RAM utilizzate dal browser, in modo da essere sempre sicuri che i browser game dispongano delle risorse necessarie ad essere eseguiti senza problemi.

Bisogna però dire che il miglioramento delle prestazioni non è così evidente. Il più delle volte, infatti, le risorse allocate automaticamente dagli altri browser sono più che sufficienti a eseguire qualsiasi browser game. A meno di essere già utilizzatori di Opera, probabilmente non vale la pena di passare a questo browser soltanto per giocare.

Come migliorare le prestazioni dei browser game

Come abbiamo visto, la scelta del browser può influire leggermente sulle prestazioni di un browser game, ma per avere risultati migliori bisogna ricorrere ad altri stratagemmi.

1. Attivare l’accelerazione hardware

Nel caso il gioco utilizzi il plug-in Flash, può essere una buona idea attivare l’accelerazione hardware dalle opzioni del plug-in stesso. In questo modo, il computer dovrebbe automaticamente dedicare più risorse al browser, rendendo il gioco più fluido. Per i giochi basati su HTML5 non è purtroppo disponibile un’opzione simile.

2. Disattivare le estensioni

Le estensioni di un browser possono utilizzare molte risorse, quindi è consigliabile disattivarle se si notano cali nelle prestazioni. Può però essere utile mantenere attive quelle estensioni che permettono di selezionare con precisione i contenuti da caricare.

3. Usare una VPN

Utilizzare una VPN online permette di controllare il traffico dati, quindi rendere più veloce la navigazione e di conseguenza anche i browser game. In più, con una VPN si è sempre al sicuro da attacchi malevoli, che possono nascondersi nei siti che ospitano i giochi o nei giochi stessi.

4. Diminuire la qualità

È possibile regolare la qualità del plug-in Flash semplicemente cliccando con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi del gioco. Diminuendola, si dovrebbero notare dei miglioramenti nelle prestazioni. Inoltre, spesso sono i browser game stessi a offrire la possibilità di diminuire la fedeltà grafica in favore delle prestazioni: questa procedura è disponibile sia per i giochi Flash che per quelli HTML5.