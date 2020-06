Amazon Prime Video: ecco le novità di luglio

Amazon Prime Video è sempre in costante rinnovamento, vogliamo qui proporvi le novità in arrivo sulla piattaforma streaming a luglio. Una delle uscite più attese è la seconda stagione di Hanna, in arrivo il 3 luglio e di cui potete trovare tutte le informazioni in questo articolo. Per gli appassionati di crime e Stana Katic è in arrivo la terza stagione di Absentia, disponibile dal 17 luglio. Di seguito la lista di film e serie tv in uscita ma anche quelle in scadenza su Amazon Prime Video!

FILM

Fast & Furious – i 7 film della franchise – 1 luglio

L’Altra Donna del Re – 1 luglio

Shakespeare in Love – 1 luglio

First Man – 3 luglio

18 Regali – 6 luglio

Ben Is Back – 9 luglio

Favolacce – 10 luglio

Unravelling Athena – 13 luglio

Il Grinch – 20 luglio

1917 – 23 luglio

The Rhythm Section – 23 luglio

Jim Gaffigan’s the Pale Tourist – 24 luglio

Macchine mortali – 27 luglio

Vengo anch’io – 27 luglio

Il Ladro di Giorni – 28 luglio

SERIE TV

Modern Family: la decima stagione – 1 luglio

American Horror Story – 5 stagioni – 1 luglio

Glee – 6 stagioni – 1 luglio

Mad Men – 7 stagioni – 3 luglio

Criminal Minds: Suspect Behavior prima stagione – 6 luglio

X-Files 10 stagioni – 7 luglio

The Fix prima stagione – 13 luglio

Sons of Anarchy 7 stagioni – 15 luglio

Pirata & Capitano prima stagione – 15 luglio

SERIE IN SCADENZA

Smallville – 10 stagioni – fino al 2 luglio

Quantico – 3 stagioni – fino al 5 luglio

Person of Interest – 5 stagioni fino al 9 luglio

FILM IN SCADENZA



American Sniper – fino al 3 luglio

Mio Fratello è Figlio Unico – fino al 3 luglio

Interstellar – fino al 6 luglio

Gravity – fino al 7 luglio

Mia e Il Leone Bianco – fino al 16 luglio