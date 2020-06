DreamHack in partnership con Mastercard

DreamHack e Mastercard hanno annunciato una partnership che renderà carta di credito il partner per i pagamenti ufficiale della Northern League of Legends Championship durante la stagione 2020. Il marchio offrirà anche ricompense agli spettatori attraverso un programma di incentivi “Priceless Play of the Match“.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

DreamHack ha fatto diverse mosse per supportare l’NLC, una lega regionale che copre Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Regno Unito e Irlanda. Serve come la massima competizione per diversi ecosistemi all’interno di quella regione come parte del sistema dei campionati regionali europei di Riot Games . Telia collaborerà con DreamHack fino al 2021 per sostenere la lega e l’organizzatore di Esports si è assicurato Currys PC World come sponsor del campionato inglese League of Legends , che si inserisce nella NLC.

L’accordo espande anche la presenza di Mastercard negli Esports di League of Legends . Il marchio ha iniziato la sua partnership con Riot Games per gli sport di LoL alla fine del 2018 e da allora si è ampliato da partner globale di eventi a sponsorizzare direttamente la League of Legends Championship Series .