Il Motorola Edge sembra presentare prestazioni più elevate del Edge+

Ad Aprile, Motorola ci ha sorpresi con Edge+, lo smarthphone con la quale l’azienda ha spezzato la monotonia del Moto Z, portando insieme al suo nuovo accattivante design, anche il supporto alle reti 5G di ultima generazione.Nonostante ciò, la multinazionale Americana, ha deciso di introdurre nel marcato europeo anche il Motorola Edge, dispositivo dalle caratteristiche estetiche estremamente simili alla controparte Americana.

Infatti, entrambi i dispositivi condividono un display da 6,7 pollici con un refresh rate di 90Hz ed una videocamera per i selfie da 25MP. Nonostante ciò, Motorola sembra aver deciso di puntare più in alto con l’Edge, almeno per noi europei. Il dispositivo infatti vanta una capieza di memoria maggiore, dai 4GB di Edge+ si è passati a 6GB con l’Edge, e non finisce qui, la capienza del dispositivo è quasi raddoppiata.

Mentre agli utenti Edge+ è fornita una memoria di 128GB, il Motorola Edge vanta ben 256GB. Ovviamente, resta l’amaro in bocca per la qualità della fotocamera, completamente dimezzata. Si passa,dunque, da 108MP a solo 64MP. Nonostante questo però, la spesa sembra valere la candela, considerando che per soli 25€ di differenza (considerando il cambio valuta), vi porterete a casa un dispositivo che sembra essere nettamente superiore alla sua controparte Americana.

Il prezzo del dispositivo si aggira intorno ai 600€.