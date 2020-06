BenQ ZOWIE collabora con Helix Esports

ZOWIE , la divisione americana di Esports della società tecnologica ed elettronica BenQ , ha annunciato una partnership con la società di “Esports experience” , Helix Esports .

L’accordo vedrà i centri di gioco e realtà virtuale di Helix Esports di ZOWIE equipaggiati con monitor Esports come partner ufficiale di monitoraggio dei giochi dell’azienda. Inoltre, ZOWIE fornirà premi per le prossime competizioni.

La partnership di Helix Esports con BenQ ZOWIE fa seguito a un accordo che ha visto Razer nominato partner periferico esclusivo dell’azienda il mese scorso. Una selezione di marchi di monitor ZOWIE sarà installata nelle aree di gioco pubbliche e nelle sale VIP presso le strutture di Helix Esports.

Murphy Vandervelde, cofondatore di Helix eSports , ha dichiarato in un comunicato:

Siamo entusiasti di collaborare con ZOWIE per migliorare ulteriormente le nostre strutture di Esport e offrire ai nostri giocatori le migliori attrezzature per la competizione. Mentre riapriamo i nostri centri di gioco, diamo il benvenuto ai nostri giocatori e siamo entusiasti di provare i nuovi monitor e le offerte di ZOWIE.

Helix Esports gestisce due strutture negli Stati Uniti: una nel New Jersey e una sede più recente con sede nel Massachusetts. Entrambe le sedi sono state riaperte il 25 giugno dopo essere state chiuse a causa di COVID-19. Una terza struttura, anch’essa con sede nel New Jersey, dovrebbe essere presto aperta.

Steve Yang, direttore di BenQ America , ha anche commentato l’accordo:

Helix Esports offre ai giocatori uno spazio sicuro in cui riunirsi per aumentare il loro livello di abilità e costruire comunità, e siamo orgogliosi di equipaggiare le loro strutture all’avanguardia con i nostri monitor leader del settore. I monitor ZOWIE sono progettati in modo innovativo per dare un vantaggio ai concorrenti di Esports e siamo entusiasti di vedere i giocatori di Helix Esports utilizzare la nostra attrezzatura come monitor di gioco ufficiali nei prossimi tornei.