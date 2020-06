Respect: ecco il trailer del film su Aretha Franklin

La MGM ha rilasciato il trailer ufficiale di Respect, il biopic di Aretha Franklin con Jennifer Hudson che dovrebbe uscire entro la fine del 2020. Stando a quanto riportato, il titolo dovrebbe essere rilasciato in anticipo negli Stati Uniti tramite United Artists per una versione limitata del 25 dicembre seguita da un’espansione l’8 gennaio prima di essere rilasciato definitivamente il 15 gennaio 2021, puoi dare un’occhiata al teaser ora nel player qui sotto!

Respect seguirà l’ascesa della carriera di Aretha Franklin, dalla bambina che canta nel coro della chiesa di suo padre fino ad arrivare alla celebrità internazionale. Il film è la straordinaria storia vera del viaggio dell’icona della musica, alla ricerca della sua voce. Contrassegna il primo lungometraggio autorizzato basato sulla vita di Franklin, il film è stato diretto da Liesl Tommy (nomination ai Tony Awards) ed è scritto da Tracey Scott Wilson (The Americans, Fosse / Verdon).

Jennifer Hudson, scelta personalmente da Aretha Franklin per interpretarla nel film, è affiancata da Forest Whitaker nel ruolo del Reverendo C.L. Franklin, Marlon Wayans nei panni di Ted White, Audra McDonald che interpreta Barbara Siggers Franklin, Mary J. Blige nel ruolo di Dinah Washington, Marc Maron nei panni di Jerry Wexler, Tituss Burgers per il ruolo di James Cleveland, Saycon Sengbloh nei panni di Erma Franklin, Hailey Kilgore nel ruolo di Carolyn Franklin, Tate Donovan nel ruolo di John Hammond e Skye Dakota Turner.

I produttori sono Scott Bernstein (Straight Outta Compton) e Harvey Mason Jr. (Dreamgirls), che ha prodotto musica per Aretha Franklin e Jennifer Hudson. Il film sarà distribuito a livello internazionale da Universal Pictures International.

Respect riproporrà esclusivamente le canzoni iconiche: Respect, I Say A Little Prayer, Think, (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, You’ve Got A Friend, Dr. Feelgood, Do Right Woman Do Right Man, Spanish Harlem, And Young, Gifted and Black. Il film conterrà anche: Ain’t No Way, Precious Lord, There’s A Fountain Filled With Blood, Amazing Grace e Chain of Fools.