Già disponibile, qui in Europa, da ottobre scorso su PlayStation 4 e da marzo su PC, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III è arrivato oggi anche su Switch. Per l’occasione, NIS America ha deciso di pubblicare un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Per sapere cosa ne pensiamo noi di questa nuova versione, vi rimandiamo direttamente alla nostra recensione.