MediaTek annuncia due nuovi processori adatti per i dispositivi di fascia più bassa

Mediatek ha da poco fatto un’annuncio che interesserà a buona parte degli appassionati di Gaming su Smartphone. L’azienda ha infatti rivelato ben due nuovi processori della G-series, parlando anche delle caratteristiche tecniche. I due processori in questione sono Helio G25 e G35 e il loro scopo principale sarà quello di garantire un’esperienza di gaming più rapida e con performance accettabili, garantendo però un budget alla portata di tutti.

Di seguito le specifiche tecniche di entrambi i prodotti:

Entrambi i chip sono degli 8-core con dei Cortex A53 e due differenti Clock di velocità massima: 2.3 GHz per il più avanzato G35, e 2GHz per il G25. Entrambi includono GPU IMG PowerVR GE8320. Le principali differenze tra i due dispositivi risiedono nella risoluzione massima di Display che posso supportare:

Il G35 è in grado di supportare fino ad un display FULL HD+ con risoluzione 2400×1080, mentre il G25 si ferma ad una risoluzione soli 1600×720. La delusione più grande resta comunque la parte della connettività, entrambi i chip, infatti, non supporteranno le nuove reti 5G. MediaTek ha deciso di non sbilanciarsi troppo riguardo il rilascio dei chip, limitandosi a dichiarare che saranno disponibili per i “Più importanti Brand del settore” nei prossimi mesi.

Per maggiori informazioni, non ci resta che attendere, e solo il tempo ci dirà quanto questi chip aiuteranno ad aumentare il numero di gamers sui dispositivi mobili, che è già di per se, in costante crescita.