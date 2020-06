Carl Reiner ci lascia all’età di 98 anni

Purtroppo abbiamo una triste notizia da riferire. Carl Reiner, leggenda della commedia, è morto stamattina all’età di 98 anni per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. Dopo la recente scomparsa di Ian Holm, oggi piangiamo un grandissimo comico, e chiunque nel settore dovrebbe aspirare ad avere una carriera come Carl Reiner. Ad un certo punto dopo il successo iniziale, si ha inevitabilmente un periodo “di magra” in cui tutti si dimenticano di chi sia quel comico. Ma non Reiner. Ha creato una delle migliori sitcom di tutti i tempi con The Dick Van Dyke Show, una serie che è ancora divertente decenni dopo. Ha diretto una delle più grandi commedie di tutti i tempi The Jerk. La sua scenetta 2000-Old-Man con Mel Brooks è uno dei migliori pezzi di commedia di tutti i tempi, in cui Reiner interpretava l’uomo etero e Brooks il vecchio “saggio”. E poi ha continuato aa avere un enorme successo con apparizioni in spettacoli come Fraiser, Mad About You, Ally McBeal e parti memorabili come il personaggio di Saul Bloom nella trilogia di Ocean Eleven. Nel corso della sua storica carriera, Carl Reiner ha vinto nove Emmy per la scrittura, la produzione e la recitazione. Ha vinto un Grammy nel 1999 con Mel Brooks per l’album Spoken Comedy The 2000 Year Old Man in the Year 2000.

La cosa magnifica della carriera di Reiner è che non è davvero possibile scegliere una cosa per cui dovrebbe essere ricordato. Si può scrivere a lungo sul cambiamento della natura della sitcom e sul perfezionamento del format avuto con The Dick Van Dyke Show. Oppure potremmo parlare del suo contributo alla commedia con qualcosa di bizzarro e meraviglioso come The Jerk, o della sua magnifica interpretazione nella trilogia di Ocean. E tutto ciò sarebbe solo graffiare la superficie. Reiner era anche un uomo adorabile. Questo è quello che aveva twittato tre giorni fa:

“Niente mi fa più piacere che sapere di aver vissuto la migliore vita possibile avendo incontrato e sposato la talentuosa Estelle (Stella) Lebost — che ha collaborato con me nel portare Rob, Annie e Lucas Reiner in questo mondo bisognoso e in evoluzione.”