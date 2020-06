Hyper Scape: novità in arrivo il 2 Luglio?

Proprio ieri abbiamo accennato, grazie a dei rumor emersi di recente, al possibile FPS battle royale free-to-play di Ubisoft, Hyper Scape, e pare che nella giornata del 2 Luglio avremo novità ufficiali a riguardo.

Katja, un content creator di Rainbow Six Siege, ha lasciato un tweet affermando “sono molto contenta di aver avuto l’opportunità di essere uno dei fondatori di Hyper Scape!“. Nello stesso post, continua puntando alla data del 2 Luglio, lasciando alla fine il link a Prisma Dimension, il quale era il nome in codice del progetto, chiamatosi poi Hyper Scape, appunto.

Tutto ciò parrebbe confermare i vari rumor visti ieri, i quali parlavano anche di una possibile closed beta e del possibile rilascio nella versione finale il giorno della conferenza Ubisoft. Non vi resta che rimanere con noi per saperne di più nei prossimi giorni.

I’m so happy I got the opportunity to be one of the Hyper Scape founders!

It’s all happening July 2nd!! See you soon! 😁https://t.co/UsrCYmScvV pic.twitter.com/Ct8sJNqlXQ

— katja (@KatjaWasTaken) June 29, 2020