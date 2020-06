Netflix citato in giudizio per aver reso Sherlock Holmes più empatico

Gli eredi di Sir Arthur Conan Doyle, creatore di Sherlock Holmes, hanno intentato una causa contro Netflix e tutte le persone dietro Enola Holmes. Il film in uscita si concentra sulla sorella di Sherlock, interpretata dalla star di Stranger Things Millie Bobby Brown. I diritti del film erano stati recentemente acquistati da Netflix, ma ora il colosso dello streaming è rimasto impigliato in problemi legali. Il motivo della causa è un po’ particolare, poiché gli eredi sostengono che i cineasti abbiano deciso di dare a Sherlock Holmes sentimenti “umani”.

Gli eredi di Conan Doyle hanno recentemente avviato la causa nel New Mexico, contro Netflix, Legendary Pictures e l’autrice dei libri della Penguin Random House, Nancy Springer, i cui romanzi hanno ispirato il film Enola Holmes. La situazione è complicata e ha a che fare con una storia relativamente recente. La stragrande maggioranza delle storie di Sherlock Holmes è diventata di dominio pubblico nel 2014. Ciò includeva tutte le storie sul famoso detective scritte prima del 1923, ed è proprio questo il problema.

La causa sta tentando di affermare che il copyright è stato violato con Enola Holmes perché i cineasti hanno usato elementi dei libri scritti da Conan Doyle dopo quel periodo. In particolare, quelli in cui l’autore ha dato al personaggio la capacità di provare empatia e rispetto delle donne, tra le altre cose.

Vale la pena notare che questa non è la prima volta che gli eredi intentano una causa per violazione di copyright. Hanno anche citato Miramax per Mr. Holmes nel 2015, che è stato risolto con soddisfazione di entrambe le parti. Resta da vedere se alla fine questa causa avrà effetti sull’uscita di Enola Holmes. Il film era originariamente previsto per una versione cinematografica, ma ovviamente la pandemia di Covid-19 ha bloccato tutto, portando Netflix a prenderne i diritti. Speriamo di avere presto ulteriori novità riguardo a questo intrigante titolo. Vi terremo aggiornati!