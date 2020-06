Ace Combat 7 Skies Unknown supera i 2 milioni di copie vendute

Nel mese di Gennaio dell’anno scorso, il mondo videoludico ha visto l’uscita di Ace Combat 7 Skies Unknown, vendendo 500 mila copie nel suo primo mese di vita soltanto in Asia. Il publisher giapponese ha oggi annunciato un traguardo ancora più importante. Il loro ultimo titolo di azione aerea ha superato i due milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Ha voluto rivelarlo per un’occasione speciale, ovvero il 25° anniversario del brand, con il suo esordio nel 1995 in Giappone. Da allora, il franchise è cresciuto tra nuovi capitoli, spin-off e per di più un titolo free-to-play, Ace Combat Infinity.

Per quanto riguarda Ace Combat 7 Skies Unknown nello specifico, ha ricevuto diversi DLC fino ad ora ed è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4. Questo è al momento l’ultimo titolo della saga sulle attuali console. Chissà quando vedremo un nuovo titolo sulle console next-gen della serie Ace Combat. Rimanete con noi per saperne di più.