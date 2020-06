Dreams: l’update del 22 luglio introdurrà il supporto al PlayStation VR

Sony Interactive Entertainment insieme a Media Molecule hanno annunciato delle notizie molto importanti relative a Dreams, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi in esclusiva su PlayStation 4. Ebbene, secondo quanto svelato da entrambe le compagnie, quest’ultime hanno fatto sapere che l’opera riceverà molto presto il supporto al PlayStation VR.

Ma quando arriverà tale implementazione nell’opera? In base alle parole delle aziende, il supporto al PlayStation VR in Dreams arriverà nella giornata del 22 luglio tramite aggiornamento gratuito. Ecco i dettagli:

La nostra introduzione “All Aboard VR” vi aiuterà a familiarizzare con i controlli di realtà virtuale Dreams e a capire come sarà l’attraversamento del Dreamiverse, sia che siate un giocatore o un creatore o entrambi. In DreamShaping, troverete diversi nuovi tutorial, dove le nostre Molecole sempre utili vi insegneranno i pro e i contro della creazione nella realtà virtuale. Il miglior punto di partenza sarà il nostro Best Practices How To, prima di entrare nei tutorial che coprono alcuni dei nuovi gadget introdotti con l’aggiornamento della realtà virtuale.

Quando si tratta di modalità di creazione in realtà virtuale, la scultura è davvero unico, che consente di portare i vostri sogni in vita intorno a voi. Se disponete di PlayStation Move Controller, scoprirete che scolpire nella realtà virtuale è un’esperienza molto individuale e vi permette di immergervi completamente nel processo di creazione. Naturalmente, non è necessario essere in realtà virtuale per creare per PlayStation VR, e anche gli utenti non-PlayStation VR beneficeranno dell’aggiornamento. Stiamo introducendo una manciata di nuovi gadget per la modalità di creazione, e una serie completa di funzioni di accessibilità, tra cui la modalità comfort, la forza della vignetta, il cielo statico e altro ancora, per rendere l’esperienza di gioco e di creazione il più grande possibile.

Abbiamo anche creato tutta una serie di esperienze diverse pronte a giocare e ad ispirare i Dreamers per le loro versioni. Da giochi come Box Blaster, che vi vede mettere alla prova le vostre abilità di tiro a segno, alla nostra “Inside the Box Gallery” che presenta sculture e opere d’arte di diversi membri della squadra, tra cui un mech ultra-favoloso. Anche giochi come Box Blaster avranno i loro rispettivi kit di creazione. La nostra comunità creativa sarà in grado di specificare se il loro contenuto è giocabile o meno in realtà virtuale, e i contenuti UGC in Dreams chiederanno una valutazione di comfort ai giocatori, in modo da poter vedere quali giochi sono la migliore esperienza in realtà virtuale. Siamo incredibilmente entusiasti di vedere le esperienze che la comunità di Dreams creerà e ci siamo impegnati a dare loro gli strumenti giusti per rendere possibile tutto ciò.