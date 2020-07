Crash Bandicoot 4 It’s About Time non avrà le microtransazioni

Crash Bandicoot 4 It’s About Time, vale a dire il quarto capitolo canonica della serie del peramele e di sua sorella Coco in sviluppo presso Toys for Bob, giungerà su PlayStation 4 e Xbox One dal prossimo 2 ottobre. Per fortuna di tutti gli utenti, il rumor sulla presenza delle microtransazioni è stato smentito in maniera ufficiale.

Ci ha pensato lo stesso team di sviluppo a far cessare queste voci, intervenendo direttamente tramite il suo profilo Twitter. Dunque, il nuovo titolo del franchise non seguirà la routine della maggior parte dei giochi di Activision, che al loro interno includono acquisti in-app. Come bonus, le skin Totally Tubular saranno ottenibili in tutte le versioni digitali dell’action-platform. Di seguito il tweet condiviso da Toys for Bob: