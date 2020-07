NBA 2K2: Damian Lillard sarà l’atleta di copertina per le console current-gen

NBA 2K21 sta ricevendo il reveal degli atleti che figureranno sulle copertine delle varie versioni del titolo di 2K Sports. Tramite un comunicato ufficiale è stato annunciato che il 5 volte NBA All-Star Damian Lillard dei Portland Trail Blazers sarà presente sulle cover delle versioni current-gen del gioco.

Dame D.O.L.L.A. Logo Lillard. Sub Zero. Pochi giocatori hanno la sua stessa versatilità sul campo, oltre ad essere così dominanti negli ultimi minuti di partita, quando il risultato è ancora in bilico: Dame Time! Damian Lillard infiamma il parquet e si diletta con versi e rime in studio, sposando alla perfezione il motto di quest’anno “NBA 2K21: Everything is Game”.

“Questo è un momento speciale della mia carriera NBA” dice Lillard. “Sono fan di NBA 2K da anni, amo il modo in cui rappresentano ogni singolo aspetto della cultura del basket. Gioco a 2K da sempre ed è per me un onore far parte dei grandi che si sono succeduti come atleti di copertina negli anni. Sono grato a tutti i miei fan e non vedo l’ora che possano provare il gioco.”

Damian Lillard sarà dunque in copertina per quanto riguarda le seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

“Ci sono molti grandi giocatori nell’odierna NBA, ma Damian Lillard rappresenta al meglio l’attuale generazione di superstar NBA” dichiara Alfie Brody, Vice Presidente Marketing di NBA 2K.

Vi ricordiamo che il titolo arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia entro la fine del 2020.