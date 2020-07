Granblue Fantasy Summer 2020: evento speciale ad Agosto

Si è deciso in queste ore che Cygames ospiterà (si fa per dire, vista la situazione) anche l’edizione 2020 del Granblue Fantasy Summer, lo speciale evento estivo dedicato appunto alla saga dell’omonimo gioco (di cui se volete trovare qui la recensione dell’ultimo capitolo); l’8 di Agosto dalle 18 alle 21 JST.

Come al solito, l’evento sarà ricchissimo di contenuti, che comprenderanno news, aggiornamenti sugli update, sequel, e chissà che non venga fatta menzione anche della versione per Playstation 5 di Granblue Fantasy Versus, che venne annunciato proprio durante l’evento dello scorso anno.

Ad ogni modo, ulteriori dettagli devono ancora essere svelati, per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati e vi rimandiamo al prossimo aggiornamento.