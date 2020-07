Skater XL: community content disponibili dal Day 1

Il futuro sembra roseo per i giochi sullo skate: oltre agli attesissimi Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, questo dovrebbe (deve) essere anche l’anno di un altro colossal del genere, ovvero Skater XL. Il titolo, che gira su early access ormai da un po’ (2018, per l’esattezza), col tempo si è guadagnato una buona fetta di pubblico che non vede l’ora di metterci le mani sopra, e dato che l’uscita è ormai alle porte, vediamo di scendere un po’ di più nei dettagli di questo titolo.

Rivelate in un nuovo trailer, tre mappe create dalla community saranno le prime disponibili con Skater XL su tutte le piattaforme quando il gioco uscirà ufficialmente, e si annunciano piuttosto nodose. La prima mappa è “Grant Skate Park” di Theo, un modder che ha finito per unirsi al team di Easy Day Studios. Tutti i giocaoti dello stato dell’Illinois possono riconoscerne il nome, poiché si tratta di uno dei principali skate park di Chicago. Il secondo dei tre è stato realizzato dal creatore di mappe Jean Olive, ed è semplicemente intitolato “Streets“. È una mappa con diversi blocchi di città di territorio pattinabile, con molta architettura urbana da utilizzare nel percorso. Infine, abbiamo il “Centro di addestramento Hlandland” realizzato da Pactole. Questa mappa è semplicemente il sogno di qualsiasi skater: rotaie e fioriere da macinare, rampe e spazi vuoti per prendere un po ‘d’aria, scale, tubi di scarico e altro ancora.

Queste tre mappe saranno disponibili già dal Day 1; gli utenti PC potranno inoltre usufruire di una lista di contenuti aggiuntivi tramite Mod.io. Che dire, a questo punto dobbiamo solamente aspettare il 28 Luglio.