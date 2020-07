The Last Of Us Part II: la chitarra di Ellie incanta

Ce lo avevano detto: The Last Of Us Part II avrebbe ridefinito il concetto stesso dei giochi tripla A e, dobbiamo essere sinceri, non ce la sentiamo di smentire questa affermazione. L’opera è è qualcosa di profondamente straziante, che ti colpisce con un pugno emotivo dopo l’altro dritti allo stomaco, ma sotto il suo aspetto cupo si trovano alcune piccole gemme sane che aspettano solo di essere trovate. Come, ad esempio, la possibilità di far suonare ad Ellie quella chitarra ricca di ricordi.

Il mini-gioco consente ai giocatori di interagire con il touchpad del DualShock 4 per strimpellare mentre gli accordi di Ellie vengono riprodotti tramite prompt dei pulsanti su una ruota radiale, e persino il posizionamento del capotasto è implementato per consentire un’esperienza di gioco di chitarra super realistica. Naturalmente, non sorprende che i musicisti creativi abbiano colto questa opportunità per riprodurre alcuni dei migliori brani di chitarra del mondo e condividerli online.

In questi giorni, stiamo vedendo gli utenti condividere cover di Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eagles, Cranberries e chi più ne ha più ne metta, per quello che sta diventando un vero e proprio fenomeno (nel fenomeno) globale.

Insomma, splendidi dettagli che arricchiscono quello che probabilmente si sta già confermando come uno dei migliori titoli di tutti i tempi.