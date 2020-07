HBO Max avrà le prime due stagioni della serie animata su Harley Quinn

Per tutti i fan di Harley Quinn sono in arrivo su HBO Max le prime due stagioni della serie animata, che vede Kaley Cuoco dare la voce all’iconico agente del caos che brandisce una mazza da baseball. Collider ha confermato con WarnerMedia che la serie diventerà finalmente disponibile sul nuovo servizio di streaming, malgrado una data non sia ancora stata annunciata.

Con la sua energia anarchica, battute profondamente nerd e fantastici standard di inclusione, la serie Harley Quinn è entrata nella lista delle migliori serie del 2020 di Collider. Ma sfortunatamente, l’esclusiva del servizio DC Universe ha impedito di ottenere l’attenzione generale, nonostante un cast vocale stellare che includa Lake Bell, Ron Funches, Tony Hale, Jason Alexander, J. B. Smoove, Alan Tudyk e Giancarlo Esposito.

Le domande su come HBO Max interagirebbe con altri servizi di streaming con il banner WarnerMedia sono rimaste in gran parte senza risposta. A gennaio, durante il tour stampa della Television Critics Association, il Chief Content Officer Kevin Reilly ha detto ai giornalisti:

“Ci si potrà aspettare che il video DC farà parte della selezione di HBO Max, ma l’esperienza più profonda di DCU penso che possa funzionare in tandem, e stiamo lavorando per questo. “

Le prime due stagioni di Harley Quinn saranno presto disponibili per un pubblico più vasto, sono davvero meravigliose, e si spera che gli verrà data una maggiore attenzione e ci sia la possibilità per una stagione 3.