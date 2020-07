RPG Maker MV: annunciata la data su PS4 e Switch

Poco fa NIS America ha pubblicato un nuovo trailer che svela la data d’uscita ufficiale di RPG Maker MV su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Disponibile su PC da ottobre 2015, l’editor di RPG sviluppato da Kadokawa e Yoji Ojima è pronto ad arrivare sulle due console a partire dall’11 settembre 2020. Per l’occasione è stato rilasciato il trailer, che potete vedere qui sotto.

Sullo store ufficiale del publisher è possibile prenotare una limited edition (PS4, Switch) al prezzo di 59,99 dollari, che contiene il gioco, il creator’s log, la colonna sonora e la collector’s box. Ricordiamo che il gioco sarebbe dovuto uscire nel 2019, e che la versione per Xbox One era stata cancellata a causa di “varie circostanze”.

Qui la descrizione del gioco sul sito ufficiale:

“Questa versione di RPG Maker MV è stata convertita dalla versione per PC, che è stata rilasciata nel 2015, ed è stata ottimizzata per PlayStation®4 e Nintendo Switch ™ per semplificare la costruzione del gioco e il gameplay delle console. Se disponi di una connessione Internet, puoi caricare e condividere il tuo RPG originale con tutti, accedendo al menu “Maker Forum”.

Gioca alle tue creazioni, oppure scarica RPG Maker MV Player e gioca gratuitamente con le creazioni degli altri utenti! E c’è di più! La versione console contiene il doppio delle risorse della versione PC. Rispetto al precedente, questo software ha un maggior numero di risorse. Sono state poi aggiunte voci, canzoni e testi nuovi di zecca. Rispetto ai precedenti titoli RPG Maker, RPG Maker MV ti permette di creare un tipo di gioco di ruolo completamente nuovo!”