Marvel’s Iron Man VR: ecco il trailer di lancio

Nel corso delle recenti ore, Sony Interactive Entertainment insieme allo sviluppatore Camouflaj hanno da poco pubblicato in rete il trailer di lancio dedicato interamente a Marvel’s Iron Man VR, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 3 luglio 2020 in esclusiva su PlayStation VR.

Ecco la descrizione ufficiale di Marvel’s Iron Man VR:

Indossa le cuffie e il PlayStation VR per vestirti come il Vendicatore Corazzato in un’originale avventura di Iron Man. Tony Stark si è ritirato dalla produzione di armi e crea invece la tecnologia utilizzata per combattere il male nei panni di Iron Man. Dopo diversi anni da supereroe di fama mondiale, Tony viene attaccato dal misterioso Ghost, un hacker e attivista antisocietario che ripropone le vecchie armi delle Stark Industries. Nel suo tentativo di rovesciare il suo impero, Ghost attacca le sedi aziendali di Stark in tutto il mondo, portando a una posta in gioco sempre più alta e a una resa dei conti finale.

Utilizzando due controller di movimento PlayStation Move, accendi i Repulsor Jets di Iron Man e fa saltare in aria i cieli con un arsenale di attrezzature iconiche di Iron Man a portata di mano. Affronta uno dei più grandi nemici di Iron Man in battaglie ad alta posta in gioco, ricche di azione. Aggiorna la tecnologia nel garage di Tony Stark per personalizzare l’elegante armatura di Iron Man e le sue fantastiche abilità.