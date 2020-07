Street Power Soccer: svelata la data d’uscita

Annunciato a fine maggio, Street Power Soccer (con questo nome in America, Street Power Football nel resto del mondo) ha una data di lancio ufficiale. Il publisher Maximun Games, infatti, attraversi il proprio profilo Twitter ha fatto sapere che il titolo calcistico/freestyle sviluppato da SFL Interactive e Gamujan arriverà su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 25 agosto.

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi rimandiamo anche al sito ufficiale per tutti i dettagli del titolo, con le 6 modalità di gioco, i 25 freestyler disponibili, i campi da gioco (che vanno da Roma a Rio de Janeiro passando per Tokyo) e altro.

Unleash your street style in Street Power Soccer coming August 25 to PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and Steam!

Pre-Order now: https://t.co/mG9qTqtciL pic.twitter.com/KxkFabYoTA

— Maximum Games (@MaximumGames) July 1, 2020