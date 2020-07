Il filtro anti-spam di Gmail sembra avere dei problemi

In un’era in cui tutti posseggono un’indirizzo E-Mail, le tecnologie che ci impediscono di cadere in tranelli di qualche malintenzionato devono essere sempre in prima linea.Il Filtro Anti-Spam, è una di queste tecnologie. Si tratta di quel fedele “amico virtuale” che ci aiuta ad avere una casella di posta elettronica pulita e esente da messaggi che possono contenere tranelli.

Il Filtro è presente su ogni sistema di Posta Elettronica che si rispetti, ma recentemente, quello di Google sembra avere dei problemi.Infatti sono molti gli utenti che, nelle ultime ore, continuano a segnalare che le loro caselle elettroniche, hanno iniziato a riempirsi di Spam. Twitter e Reddit, sono diventati il palcoscenico per molti utenti infuriati per questo mancato servizio che sta causando un disagio non indifferente sia in America che in Europa.

Nonostante ciò, alcuni utenti (Forse i più fortunati) non sembrano riportare alcuna anomalia, e confermano di avere una casella Inbox, pulita.Cosa stia causando questo errore, è ancora ignoto, per il momento non ci resta che sperare che Google si faccia avanti e risolva il problema. Confidiamo nel fatto che sia solo questione di tempo prima che questo fastidioso errore sia risolto del tutto.