Teenage Mutant Ninja Turtles: arriva il reboot animato

Seth Rogen è tra i produttori che riporteranno le Teenage Mutant Ninja Turtles (in Italia conosciute semplicemente come Tartarughe Ninja) sul grande schermo. Nickelodeon ha annunciato il reboot delle Tartarughe Ninja in un film animato in CG, intitolato semplicemente Teenage Mutant Ninja Turtles.

Point Grey Pictures – la compagnia di produzione gestita da Rogen, Evan Goldberg e James Weaver – produrrà il titolo insieme a Nickelodeon Animation Studio, mentre Paramount Pictures distribuirà il film.

Rogen non è estraneo alla produzione di adattamenti di personaggi dei fumetti, poiché ha dato vita anche a Preacher e The Boys sul piccolo schermo. Questo reboot animato delle Tartarughe Ninja sarà diretto da Jeff Rowe (Gravity Falls, Connected, Disenchantment) e scritto da Brendan O’Brian (Neighbours, Sorority Rising, Mike e Dave Need Wedding Dates).

Creato nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles ha esordito come una serie di fumetti indie prima di diventare un’amatissima serie TV animata. I fumetti generarono una serie TV dal vivo e, sul grande schermo, una serie di film fin dagli anni ’90.

L’ultimo film animato delle Tartarughe Ninja in CG è stato rilasciato nel 2007, mentre una coppia di film d’azione sono stati prodotti da Michael Bay e rilasciati al cinema nel 2014 e 2016. Non ci sono ancora notizie riguardo la data di uscita di questo nuovo adattamento animato delle Tartarughe Ninja, ma vi terremo sicuramente aggiornati. Potete trovare tutte le novità su film e serie tv in arrivo nella nostra sezione movies.