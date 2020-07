Whatsapp: In arrivo nuovi Sticker Animati

Dopo essere diventati famosi su Telegram, gli stickers animati stanno per approdare anche su Whatsapp. Se, fino a questo momento, gli stickers scaricabili (sia ufficiali che di terze parti) si limitavano ad essere semplici immagini statiche, adesso, con la nuova versione dell’app (v2.20.195.2 beta), queste immagini prendono vita.

Il funzionamento rimane il medesimo, già presente su Gboard e Telegram, ci basterà cliccare sull’emoticon interessata per visionare i relativi stickers animati, in alternativa, si potrà aprire l’intera interfaccia di selezione, e scegliere quello che più ci aggrada.

Una nota di margine, che forse potrà far storcere il naso, è il fatto che le animazioni non sono in loop, ma una volta terminata, quello che resta dello sticker è una semplice immagine statica. Ovviamente però il servizio è ancora in beta, quindi, ulteriori miglioramenti, saranno sicuramente in programma prima che questa feature venga ufficialmente rilasciata.