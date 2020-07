Mahershala Ali sarà Jack Johnson in Unruly

Mahershala Ali ha firmato il suo primo accordo alla HBO, perciò il due volte vincitore dell’Oscar e star di True Detective, interpreterà il leggendario pugile Jack Johnson in una serie limitata dal titolo Unruly di cui Ali sarà produttore esecutivo insieme a Tom Hanks e il regista di documentari Ken Burns.

Unruly è la storia, senza esclusione di colpi, di Jack Johnson, il cosiddetto Galveston Giant che è salito alla grande e divenne il primo campione mondiale dei pesi massimi neri (1908-1915) al culmine dell’era Jim Crow. Dominique Morisseau, sceneggiatore candidato a Tony, scriverà la serie in sei parti, che si baserà sul documentario PBS di Unforgivable Blackness: L’ascesa e la caduta di Jack Johnson e il libro di Geoffrey C. Ward da cui è tratto.

Mahershala Ali ha dichiarato in diverse interviste che Jack Johnson era il suo “ruolo ideale”. Ha interpretato Johnson 20 anni fa in una produzione teatrale di The Great White Hope, ma era di fronte al pubblico teatrale, non alla macchina da presa. Ora, non solo Ali interpreta Johnson in una miniserie importante, ma è anche produttore esecutivo di Unruly tramite la sua società di produzione Know Wonder creata insieme a sua moglie Amatus Karim Ali e al loro partner di produzione Mimi Valdés. Il trio ha anche prodotto la serie di documentari HBO di Amy Schatz We Have a Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest.

Ad unirsi a Hanks e Burns come produttori esecutivi ci sono Morisseau e Gary Goetzman, l’ultimo dei quali è il partner di produzione di lunga data di Hanks alla Playtone, ed ha prodotto successi della HBO come Band of Brothers, The Pacific, John Adams e Olive Kitteridge. Steven Shareshian di Playtone sarà co-produttore esecutivo insieme a Beau Willimon, il creatore di House of Cards, che ha dato ad Ali uno dei suoi primi ruoli televisivi.

Da allora, Ali ha continuato a interpretare il malvagio Cottonmouth in Luke Cage di Netflix, ed è il protagonista nella terza stagione di True Detective. Attualmente può essere visto nella nuova stagione di Ramy su Hulu. Ali sarà anche protagonista nel film Apple Swan Song e Blade della Marvel.