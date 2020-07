Crysis Remastered: rimandata la data del gameplay trailer reveal e data d’uscita del titolo

A sorpresa, Crytek ha recentemente annunciato delle notizie piuttosto spiacevoli dedicate interamente a Crysis Remastered, edizione riveduta e corretta del primo capitolo in arrivo su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ebbene, in seguito al leak gameplay trailer, diversi utenti si sono lamentati del lavoro svolto dalla compagnia, tanto da costringerla a rinviare non solo il gameplay trailer reveal ma anche la release ufficiale, apparentemente fissata dalla giornata del 23 luglio, anche se l’annuncio non era stato diramato sui canali ufficiali dalla stessa Crytek.

Ecco le dichiarazioni della compagnia al riguardo:

Cari fan di Crysis. Come sapete, Crysis Remastered farà il suo debutto nel mondo quest’anno e, allo stesso tempo, Crysis farà il suo debutto su Nintendo Switch. La tua passione per il franchise di Crysis merita un gioco di innegabile qualità, e noi ci impegniamo a realizzarlo. Per garantire il rispetto di questo impegno, dovremo posticipare di qualche settimana la data di lancio (per tutte le piattaforme) e la premiere del trailer. Poiché sono già iniziati, i pre-ordini per Switch rimarranno aperti, ma anche i pre-ordini per tutte le altre piattaforme saranno ritardati.

Le funzionalità che non vedete l’ora di vedere sono già impostate, ma vogliamo prenderci il tempo necessario per lucidare il gioco. Forse siete a conoscenza della fuga di notizie di ieri, e vogliamo che sappiate che abbiamo visto tutte le reazioni, buone e cattive, e vi ascoltiamo! Stiamo ancora lavorando su una serie di cose in gioco, oltre che sulla copertina.

Questo tempo extra fino al rilascio ci permetterà di rimasterizzare Crysis fino allo standard di rottura del PC e della console che vi aspettate dai giochi di Crysis. Speriamo che tu capisca cosa ci aspetta, mentre noi ci prendiamo il tempo per fare qualche altro miglioramento. Rimanete sintonizzati, e avremo quel gioco nelle vostre mani il prima possibile. Vi terremo aggiornati sui nostri progressi, quindi per favore tenete duro e controllate qui dietro per gli aggiornamenti.