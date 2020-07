Playstation Indies: Sony annuncia l’evento dedicato agli indie per PS4 e PS5

Shuhei Yoshida, presidente della SCE, ha dichiarato che nella giornata di oggi verranno presentati ben nove titoli tutti da scoprire, di stampo indie. Difatti è il giorno dei Playstation Indies, la nuova iniziativa di Sony per i piccoli sviluppatori. Qui sotto alcune parole di Yoshida in persona.

Siamo stati così entusiasti di vedere le reazioni suscitate dai fantastici titoli indipendenti presentati all’inizio di questo mese in occasione dell’evento PS5 – Il futuro del gioco. Non sembrano affascinanti e interessanti? Personalmente, dal momento in cui lo spettacolo è iniziato, non sono riuscito a togliermi dalla testa la canzoncina di Bugsnax per giorni. Oggi, insieme alle novità dell’iniziativa dedicata agli indie PlayStation, siamo lieti di presentare nove fantastici titoli per PS4 e PS5. Segui tutta la giornata per scoprire questi lanci, che raccoglieremo qui alla fine. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ne pensi!