A Plague Tale Innocence: oltre il milione di copie vendute

Stavolta non parliamo di un titolo tripla A con budget spropositati, ma citiamo invece un titolo che sta lì nel mezzo, proprio come tanti altri titoli di questa generazione che arriva ormai alla fine del suo ciclo vitale. Stiamo parlando di A Plague Tale Innocence, dallo studio di sviluppo Asobo Studio con sede in Francia, e publisher Focus Home Interactive (protagonista di una recente acquisizione).

Tramite l’account ufficiale di Twitter del titolo, gli sviluppatori hanno fatto sapere che A Plague Tale Innocence ha superato il milione di copie vendute e con ciò, possono reputare un successo commerciale il titolo ambientato in una Francia del XIV secolo con i due protagonisti che scappano da forse oscure e misteriose. Vi ricordiamo che questo piccolo gioiellino (qui la nostra recensione) è disponibile per Xbox One, PC e Playstation 4.

We're thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn't have been possible without our community and we'd like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 1, 2020