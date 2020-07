Milan Games Week e Cartoomics ci saranno, ma in digitale

Oggi, , sono stati annunciati i comunicati delle fiere di Cartoomics e Milan Games Week.

Anche se ci aspettavamo un annullamento delle fiere, come avvenuto per altre in precedenza (anche estere), sono stati annunciati attraverso le proprie pagine social e siti di riferimento, che entrambe le fiere saranno garantite in digitale.

Sono state già fissate le date: dal 26 al 29 novembre sulla piattaforma live streaming Twitch. Vorrà dire che la Fiera Milano (Rho) diventerà un set per le riprese in streaming, che prenderà vita su Twitch e sul sito della Milan Games Week. Key people,talent, cantanti, youtuber, cosplayer, creator e pro-player, e ancora talk d’approfondimento con special guest, anteprime dalmondo del gaming, concerti live, tornei, contest.

Ovviamente ci saranno anche cosplay contest, anteprime cinematografiche, panel e presentazioni con autori e disegnatori di fama internazionale e approfondimenti sul mondo del fumetto, delle graphic novel e della letteratura di genere, ma anche giochi da tavolo e roleplay in un festival pop digitale e interattivo.