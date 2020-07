Resident Evil Village sarebbe completo al 60%

Dopo il reveal di Playstation 5 e le informazioni non ufficiali di questi giorni da parte di Dusk Golem, Resident Evil Village continua a far parlare di sè con ulteriori dettagli. Stavolta in realtà non si tratta di dettagli relativi alle meccaniche di gioco o di altri tecnicismi, parliamo piuttosto del punto a cui è arrivato lo sviluppo e del titolo stesso del gioco.

Dai colleghi di Famitsu, è stato rivelato che il gioco è circa al 60% dello sviluppo totale, quindi siamo a poco più di metà. Rumors recenti avevano fatto puntare ad una possible finestra di lancio nei primi mesi del 2021. Ora invece, ciò potrebbe esser più difficile del previsto, facendo slittare questa possibilità più in là nel prossimo anno.

Riguardo il nome, che appunto sta per Resident Evil Village anzichè “8”, gli sviluppatori hanno affermato che si è voluto chiamarlo così perchè il villaggio stesso, oltre che location, sarà uno dei protagonisti indiscussi. Questo potrebbe collegabile al fattore di maggior esplorazione di cui abbiamo parlato nell’articolo linkato qui sopra. Resident Evil Village è atteso per Playstation 5, Xbox Series X e PC nel 2021.

-We didn't name it RE8 bc we want ppl to recognize one more protag: Village. So pls call it RE Village instead of RE8

-Take a deep look at trailer & you can guess which RE7 route is taken

-The village is somewhere in Europe

-Improved Isolated View

-Dev at 60%, next info in August pic.twitter.com/mrxK0zpzUX

— 黒凧 BlackKite (@bk2128) July 1, 2020