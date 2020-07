Rendez-Vous En plein Air: il festival all’aria aperta

Il Festival del Nuovo Cinema Francese, Rendez-Vous, festeggia il suo decimo anniversario tornando a Roma in una nuova veste all’aperto all’Arena Nuovo Sacher, dall’1 al 6 luglio 2020. Nata come un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut français Italia, con la collaborazione di UniFrance. Il responsabile del progetto è Benoît Blanchard e la direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini.

“Il festival Rendez-Vous, in seguito alla sospensione della manifestazione, avvenuta i primi di marzo, torna in una veste speciale « en plein air », nella splendida cornice dell’Arena Nuovo Sacher. In attesa che la normalità riprenda il suo corso, ci è sembrato importante proporre al pubblico la nostra idea del « dopo » che è basata su un concetto semplice, quello da cui il progetto del festival è partito: offrire agli spettatori la scoperta di nuove storie ed emozioni, ovvero il viaggio più semplice e incredibile che ci sia concesso, quello del cinema. La nostra esplorazione, guidata da grandi maestri e da esordienti d’Oltralpe, ci offre percorsi in mondi inediti e storie straordinarie, e con la magia che il cinema sa produrre, nella selezione presentata, attraverso voci e generi molti diversi, si sofferma a riflettere su una frase che abbiamo spesso sentito ripetere in questi mesi: se c’è qualcosa che la storia pubblica e quella privata ci suggerisce è che le crisi sono occasione per un vero cambiamento. Di crisi e rinascita parlano i 6 titoli presentati in anteprima nazionale nell’Arena Nuovo Sacher.”