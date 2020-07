Where the Heart Is: esclusiva PS4 in arrivo quest’inverno

Armature Studio ha annunciato Where the Heart Is, un gioco d’avventura sulla vita di un uomo e delle sue scelte. L’uscita del titolo è attesa in inverno e sarà esclusiva Playstation 4. Qui sotto potrete leggere un commento dagli sviluppatori, un commento di Todd Keller in persona ed in calce, il trailer d’annuncio. A proposito di Playstation, sapevate del programma Playstation Indies?

Diretto e concepito dal co-fondatore di Armature Studio Todd Keller (lead artist di Metroid Prime), Where the Heart Is è portato in auge da un team di sviluppo formato da veterani, incluso Beth Foster (senior artist di Metroid Prime) e Scott Eaton (art manager di God of War).

Nella tipica tempesta notturna che cambia il destino di un uomo, un enorme voragine si apre nel mezzo della fattoria di Whit Anderson. Mentre tuoni e pioggia devastano gli Andersons, Casey (il loro curioso Golden Retriever) si avvicina troppo al buco e vi cade al suo interno. Whit, che tenta disperatamente di salvare Casey, scende verso l’oscurità e riemerge in un regno oltre ogni sua immaginazione.