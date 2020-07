Worms Rumble annunciato su PlayStation 5 e PlayStation 4

Worms Rumble è uno dei titoli indie annunciati da Sony Interactive Entertainment tramite la sua nuova iniziativa che punta i riflettori sui propri giochi indipendenti. Realizzato da Team17, il nuovo titolo della celebre serie (che festeggia i suoi 25 anni) giungerà su PlayStation 5 e PlayStation 4 entro la fine del 2020. Di seguito tutte le feature principali del gioco.

Worms in tempo reale

Perché in tempo reale? Naturalmente amiamo le versioni a turni di Worms ed è ciò che facciamo da tanti anni. Lavorare su Worms W.M.D è stato un vero spasso e ne siamo davvero orgogliosi. Ma abbiamo sempre voluto superare i limiti ed esplorare nuovi scenari. Certo, abbiamo già realizzato spin-off di Worms prima d’ora, ma volevamo fare del nostro meglio per realizzare una versione in tempo reale.

Un paio di anni fa, un piccolo team ha iniziato a creare prototipi di Worms Rumble; ciò che ha messo insieme in così poco tempo ha suscitato il nostro interesse e ci ha resi piuttosto entusiasti per ciò che potevamo fare. Abbiamo quindi iniziato a tenere sedute di giocabilità per raccogliere le impressioni dell’intero studio sulle dinamiche di gioco. Era ancora come Worms? C’era ancora il fattore divertimento? Siamo abbastanza folli da provare anche questo? I risultati che abbiamo ottenuto dal team sono stati molto incoraggianti e subito abbiamo notato che aveva una marcia in più. Il feedback durante la fase di realizzazione del prototipo è stato inestimabile, in quanto ci ha spinto a considerare dove potevamo arrivare.

Cross-Play

Tu lo hai chiesto e noi lo abbiamo realizzato. Possiamo confermare che Worms Rumble supporterà modalità multiplayer multipiattaforma! Ti offriremo un’esperienza online da 32 giocatori che non hai mai visto prima in un gioco Worms. Le arene realizzate dal team ti vedranno combattere all’interno di alcuni dei luoghi preferiti dei vermi. Prendiamo il Missile Mall, ad esempio: un centro commerciale che si trova sopra un sito missilistico sotterraneo, con numerosi spazi aperti, che saranno scenari di vere e proprie carneficine, e piccoli condotti di aerazione in cui sgattaiolare. Una pecora o una bomba banana ben posizionate possono essere decisive!

Worms Rumble sarà rilasciato con tre modalità di gioco. Deathmatch, Last Worm Standing e Last Squad Standing. Deathmatch: non servono spiegazioni. 32 giocatori combattono per scoprire chi riuscirà a ottenere il maggior numero di eliminazioni prima che scada il tempo. Sarà la modalità di gioco ideale per i nuovi giocatori che vogliono acquisire familiarità con Worms Rumble, imparare a conoscere le armi e le funzionalità e affinare queste skill prima di affrontare i giocatori più esperti.

Last Worm Standing

In Last Worm Standing, 32 giocatori si scontrano come sempre; solo che questa volta, quando ti abbattono, sei fuori! Ma non ti preoccupare, potrai ancora assistere all’azione e tenere d’occhio gli altri giocatori, oppure iniziare direttamente un’altra partita se non vedi l’ora di tornare in azione.

Nella modalità Last Squad Standing dieci team composti da tre giocatori combattono per essere incoronati campioni dell’arena! Potrai giocare con i tuoi amici su altre piattaforme e combattere contro chi osa sfidarti. Abbiamo introdotto un meccanismo di rianimazione nella modalità a squadre: se vieni fatto fuori da un nemico, i membri della tua squadra potranno riportarti in gioco. Come in Last Worm Standing, quando ti eliminano, sei fuori definitivamente. Questa modalità si basa sul lavoro di squadra! Collabora e avrai maggiori possibilità di successo e di far parte della squadra vincitrice!

In Last Worm Standing e Last Squad Standing, non solo avrai i tuoi nemici da combattere, ma le zone ad accesso limitato giocheranno un ruolo importante nell’esito della battaglia. Se starai troppo tempo in queste zone, la tua vita inizierà a esaurirsi finché non ti sposterai. Le zone ad accesso limitato non saranno sempre nella stessa posizione, quindi dovrai tenere d’occhio gli avvertimenti e rifugiarti in un luogo sicuro.