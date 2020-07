Xbox Series S non avrà un design a forma di cubo?

La rumoreggiatissima Xbox Series S (conosciuta per adesso con il nome Lockhart) è ancora in attesa del suo annuncio ufficiale, che dovrebbe avvenire nel corso dell’evento che Microsoft ha fissato per il mese di luglio 2020. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, la console potrebbe essere differente rispetto all’immaginario comune e dunque, non presentarsi in forma cubica come invece auspicato da tutti.

Jez Corden, uno dei redattori di Windows Central, ha affermato che la piattaforma next-gen si presenterà simile a Xbox One S (priva di lettore) e dunque, con la classica forma da console classica. Uno degli indizi è il fatto che gli addetti di Microsoft che trasportano l’hardware in giro per i vari studi la custodiscono in scatole e valigette realizzate per console simili a One S e dunque, un cubo non riuscirebbe mai ad entrarci dentro. Dunque, se i rumor dovessero trovare conferma, le due piattaforme next-gen della casa di Redmon avrebbero forme differenti, differenziandosi l’una dall’altra.