Dead Cells supera le 3 milioni di unità, nuovo update live su PC

Dead Cells, titolo edito da Motivation Twins, sta continuando a scalare le classifiche in maniera sempre più prepotente: la notizia è infatti che il gioco ha da poco superato le 3 milioni di copie vendute dal giorno del suo lancio sul mercato. Evil Empire, che sta curando la parte dello sviluppo, ha inoltre annunciato la pubblicazione dell’ultimo updare fruibile dagli utenti PC.

“Update Of Plenty“, questo il titolo dell’aggiornamento, è in ordine cronologico il diciannovesimo major update per Dead Cells, e come i precedenti apporta ovviamente qualche cambiamento: le balestre sono ora utilizzabili solamente a due mani e in “Survival”, e il giocatore ottiene in dote uno zainetto appositamente concepito per il trasporto di quest’ultima.

Altre modifiche includono il prezzo del gear che ora si ridimensiona in base al livello dell’oggetto, e altri cambiamenti apportati allo shop che vi consigliamo di visionare consultando il vlog qui sotto:

We're very happy to announce our 19th major update to Dead Cells, the Update of Plenty out now on PC. Oh and we've also gone past 3M copies sold of the game, which is surreal… Hope you like the changes: https://t.co/DrbD4RACp5 #gamedev #gaming #indiegame #Steam

