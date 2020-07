Hitman 3: la fine di un ciclo

Proprio come farebbe un buon assassino, Hitman 3 ci ha colto letteralmente di sorpresa quando è stato annunciato durante l’evento dedicato alla Playstation 5, svoltosi ormai circa un mese fa. Il titolo si presenta come il terzo capitolo della saga, il più oscuro, che per certi versi sembra voglia segnare un punto alla carriera dell’Agente 47.

In un nuovo video, vari sviluppatori di IO Interactive hanno espresso la propria opinione sull’opera, decretandola come la fine di un percorso intrapreso nell’ormai lontano 2016. E’ stata fatta menzione anche sulla preparazione dei vari livelli, che punta ovviamente ad essere al massimo, ma a parte questo non è emerso molto altro.

Staremo quindi a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che Hitman 3 sarà disponibile da Gennaio 2021 per Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.