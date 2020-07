Trackmania: il Community Trailer è esaltante

Il reboot di Trackmania di Ubisoft Nadeo è finalmente uscito dai blocchi di partenza, e nonostante i 25 circuiti disponibili gratuitamente già al momento del lancio, il vero punto forte del titolo rimangono assolutamente i contenuti creati dalla community, ai quali è stato addirittura dedicato un trailer, che trovate disponibile qui sotto alla fine dell’articolo.

Il video è il risultato degli sforzi di numerosi alpha tester che hanno provato il gioco, e ciò che risulta davvero interessante da vedere è la quantità di particolari messi insieme fra loro, dalle piste alle varie skin, che certamente aiutano la vendita del titolo.

Coloro che desiderano avere accesso completo agli editor di circuiti, skin e replay dovranno pagare $ 10 all’anno. Verranno fornite anche altre funzionalità come l’accesso illimitato ad ogni circuito, il “Track of the Day” e le competizioni quotidiane. L’accesso ai club va oltre, con un prezzo di $ 30 all’anno e la partecipazione all’Open Grand League e alla Trackmania Grand League, insieme alla possibilità di potersi unire ai vari club.

Trackmania è disponibile per PC tramite Uplay e Epic Games Store. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, e se volete potete consultare qui la nostra recensione.