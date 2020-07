Kojima Productions cambia agenzia di comunicazioni. Rottura con Sony?

Arriva oggi la notizia che lo studio di sviluppo di videogiochi Kojima Productions, ha nominato oggi la Way To Blue Communications come global partner per la comunicazione e il marketing, per creare quindi una strategia di comunicazione destinata a creare, promuovere e amplificare le notizie tramite social, PR e creativi per il brand ideato dal leggendario Hideo Kojima.

L’8 novembre 2019 la Kojima Productions ha lanciato il pluripremiato action open world Death Stranding (qui la nostra recensione) per PlayStation 4, la cui versione per PC uscirà il 14 luglio 2020. Nel gioco è presente un cast stellare, tra cui Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker e Lindsay Wagner.

Il passaggio alla Way to Blue come partner marketing, potrebbe segnalare una frattura tra la Kojima e Sony che ha curato la comunicazione dello studio di sviluppo fino ad ora. Intanto la Way To Blue ha iniziato ad estendere la portata dei social media dell’azienda permettendole di esprimersi in 7 nuove lingue. Successivamente oltre a garantire u servizio di ufficio stampa globale, creerà nuovi contenuti digitali per supportare le produzioni Kojima, iniziando dalla versione PC di Death Stranding di prossima uscita.

Jay Boor, Global Head of Marketing & Communications della Kojima Productions ha dichiarato:

“Way to Blue ha capito fin dal primo momento le nostre esigenze. Il loro approccio a questo intero processo è stato autentico, intelligente e dinamico. Il team non ha solo capito il modo migliore per lavorare con noi, creando e raccontando efficacemente la nostra storia, ma è stato anche in grado di portare risultati concreti e tangibili e un valore aggiunto all’intero progetto. “

Il Managing Director di Way To Blue, Neil Kleiner, ha aggiunto:

“Way To Blue ha lavorato con alcuni dei più grandi storyteller del cinema e della TV per oltre 20 anni. Nell’ampliare il nostro focus al mondo del gaming, la collaborazione con la Kojima Productions segna per noi un’importante vittoria. Sotto la guida del leggendario Hideo Kojima, lo studio è considerato uno dei più visionari nel settore dei videogame (o forse di QUALSIASI settore). Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Kojima Productions, che riteniamo perfettamente a metà tra l’intrattenimento cinematografico e il “futuro del gioco”, e siamo già al lavoro sull’uscita di Death Stranding per PC “.