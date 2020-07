DuckDuckGo Bloccato da molti ISP in India

Negli ultimi tempi, in India sembrano avere luogo svariate limitazioni riguardante la libertà su internet. Dopo aver bannato oltre 60 tra le più famose applicazioni cinesi, tra le quali emerge anche il noto TikTok, numerosi utenti affermano di non essere in grado di usare DuckDuckGo, il search engine divenuto famoso per la sua particolare dedizione nel garantire il massimo della privacy per i suoi utenti.

Dopo aver parlato con i relativi provider, molti di loro hanno dichiarato deliberatamente di aver bloccato il servizio, altri ancora invece, non sembrano essere a conoscenza della situazione.

Nonostante il sito sia ancora raggiungibile attraverso la maggior parte dei DNS di terze parti, come fa anche notare la stessa DuckDuckGo sul suo profilo Twitter ufficiale, la situazione resta poco chiara e solo con il passare del tempo potremmo sapere se stiamo parlando di un “piccolo” errore o di un ban permanente.