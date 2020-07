The Old Guard: ecco il trailer del film con Charlize Theron

Netflix e Skydance hanno rilasciato un nuovo trailer di The Old Guard per l’imminente uscita del film d’azione, che mette un po’ di pepe ad una formula tradizionale. Basato sulla serie di graphic novel, con lo stesso titolo, di Greg Rucka e Leandro Fernandez e sceneggiato dallo stesso Rucka, il film segue una guerriera di nome Andy, interpretata da Charlize Theron, e il suo gruppo nascosto di mercenari affiatati che sono, a tutti gli effetti, immortali. E lo sono da molto tempo: frammenti di filmati li mostrano mentre combattono nel corso dei secoli. Ma quando le loro abilità straordinarie sono esposte e minacciate, devono darsi alla macchia mentre allenano la loro nuova recluta Nilo, interpretata da KiKi Layne.

Questa è una premessa divertente, e il trailer è fortemente focalizzato sull’immortalità di queste persone e le intense capacità di combattimento che hanno acquisito nel corso dei secoli. Sarà interessante vedere quanta parte del loro passato verrà raccontato e soprattutto potrebbe essere bello vedere Charlize Theron combattere a Salem o nelle Crociate, non sono in una Londra di oggi.

Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, e al fianco della Theron recitano anche Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor. The Old Guard sarà presentato in anteprima su Netflix il 10 luglio. Vi terremo sicuramente aggiornati!