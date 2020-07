Cyberpunk 2077 includerà dei bonus con l’acquisto digitale

Sicuramente fa ancora male l’ulteriore posticipo di Cyberpunk 2077 ma ciò non toglie che possano comunque arrivare delle buone notizie a riguardo, no? Difatti, CD Projekt RED, tramite l’account twitter del titolo, ha fatto sapere che con l’acquisto della copia digitale si riceveranno dei bonus e senza alcuna spesa aggiuntiva.

Ovviamente non avrà al suo interno la mappa, stickers ed altro ancora che riprodurre in maniera digitale non è proprio il massimo, ma avrà davvero un bel gruzzolo che forse, seppur un minimo, ripagherà l’attesa inoltrata fino a Novembre.

La versione digitale del gioco targato CD Projekt RED avrà i seguenti elementi aggiuntivi: la soundtrack originale, un booklet, il sourcebook, vari wallpapers ed un digital comic chiamato Your Voice. Sicuramente delle aggiunte viste di buon grado da tutta la community.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 Novembre per Playstation 4, Xbox One e PC; una versione Google Stadia è attesa più in là. Ovviamente i bonus valgono per tutte le versioni, eccetto Stadia di cui non si sa ancora molto.