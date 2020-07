Il nuovo Asus ROG Phone 3 sarà rivelato il 22 luglio

La scorsa settimana, Asus dichiarò che avrebbe svelato il nuovo ROG Phone 3 a luglio e finalmente oggi, questa voce è finalmente diventata una certezza. L’azienda Taiwanese ha infatti confermato che il smartphone da gaming, sarà rivelato il 22 Luglio.

L’ annuncio fatto sul suo sito web ufficiale, mostrando un conto alla rovescia che terminerà proprio nella data indicata. Sfortunatamente però, dello smartphone in se per se si sa ancora molto poco, in quanto l’azienda non ha voluto divulgare alcuna informazione. Nonostante questo, alcuni specifiche sono arrivate attraverso leak non ancora confermati.

Il ROG Phone 3, sembra presentare uno schermo di 6.59 pollici FULLHD+ AMOLED con scanner per impronte digitali, 12 GB di RAM e una capacità di memoria di massimo 256GB. Ovviamente, come già detto prima, queste voci non sono state confermate, ma presto sapremmo dirvi qualcosa in più. Per il momento non ci resta che aspettare la live del 22 luglio.